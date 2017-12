Dólar cai forte, deixando os R$ 3,00 para trás Com diversas boas notícias e a expectativa contínua de fluxo positivo de recursos, o dólar comercial começou o dia em baixa, e em baixa forte. Às 10h23, a moeda caía 1,15%, cotada a R$ 2,928. O governo brasileiro deve concluir hoje uma emissão de títulos soberanos, coordenada pelos bancos UBS Warburg e Merrill Lynch. A captação externa deve somar entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão. No setor privado, há a expectativa de ingresso de recursos via captações do Bradesco, do Unibanco e do Votorantim. O presidente do BC, Henrique Meirelles, deixou mais distante a possibilidade de uma intervenção para conter a queda do dólar ao afirmar ontem em Washington que ainda há espaço para o real se valorizar. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.