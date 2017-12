Dólar cai mais no início da tarde e chega a R$ 2,8680 O dólar comercial ampliou a queda frente ao real no início da tarde. Às 14h58, a moeda norte-americana chegou ao patamar mínimo de R$ 2,8680, em baixa de 1,78% em relação aos últimos negócios de ontem. No início do dia, o dólar foi vendido a R$ 2,9100 e a máxima, até agora, é de R$ 2,9120.