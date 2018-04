Dólar cai mais um pouco em dia de Copom Como sempre, a reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) trouxe alguma apreensão ao mercado. Mas o resultado acabou sendo o esperado pela maioria dos analistas, a Selic, taxa básica referencial da economia, foi mantida em 18% ao ano. Mas a surpresa ficou por conta da adoção do viés de baixa, ou seja, autorização ao Banco Central (BC) para reduzir a taxa antes da reunião de setembro, se julgar adequado. Comenta-se no mercado que talvez o Copom esteja tentando aproveitar os resultados da viagem de autoridades brasileiras a Nova York para cortar a Selic logo. Na segunda-feira, o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, terão seus primeiros encontros nos Estados Unidos com representantes de grandes instituições financeiras internacionais. O objetivo é influenciar positivamente a avaliação que eles têm do Brasil nesse momento e tentar conter, ou até reverter, o corte nas linhas de financiamento externo a empresas brasileiras. O comentário dos investidores é que Malan e Fraga não se exporiam dessa maneira se não tivessem algum acerto já adiantado, ainda que modesto. Além disso, o acordo de US$ 30 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI) traz tranqüilidade às negociações. De qualquer forma, o governo venderá US$ 2 bilhões no mercado para financiamento de exportações, o que está ajudando a aliviar a pressão sobre o câmbio. Mas, do ponto de vista da credibilidade, seria mais interessante que essa complementação das linhas de crédito não fosse necessária, sendo coberta novamente por financiadores externos. Nesse caso, comentam os analistas, poderia surgir uma brecha para uma redução da Selic. O Copom indicou nas últimas reuniões que o nervosismo do mercado é exagerado, e que confia que os candidatos à Presidência da República mantenham seus compromissos com a inflação baixa, déficit fiscal e respeito a contratos. Com isso, seria justificável uma recuperação das cotações. Isso vem acontecendo, ainda que com cautela. É que o quadro sucessório ainda é muito incerto. Como o horário eleitoral começou ontem, as próximas pesquisas já podem começar a mostrar o desempenho dos candidatos nessa reta final da campanha. Os investidores devem observar esses resultados com atenção. Indicações de melhora de José Serra (PSDB/PMDB), o favorito dos mercados, podem trazer mais otimismo aos negócios, mas se ele continuar estacionado ou cair, o nervosismo pode voltar. Mercado O dólar comercial foi vendido a R$ 3,0850 nos últimos negócios do dia, em queda de 0,48% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,0500 e R$ 3,0930. Com o resultado dessa sexta-feira, o dólar acumula uma alta de 33,20% no ano e 7,64% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 21,700% ao ano, frente a 21,730% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 têm taxas de 25,100% ao ano, estáveis em relação a ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,88% em 9437 pontos e volume de negócios de R$ 604 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 30,49% em 2002 e 10,83% nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 12 apresentaram quedas. O principal destaque foram os papéis da Eletropaulo PN (preferenciais, sem direito a voto), com valorização de 21,09%. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,96% (a 8957,2 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 2,37% (a 1409,25 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9810; uma alta de 0,10%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,41% (384,88 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.