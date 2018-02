Dólar cai, mas mantém atenção à volatilidade no exterior O dólar recuava nesta sexta-feira, apesar de monitorar a intensa volatilidade nos mercados estrangeiros após a turbulência da véspera. Às 12h55, perto de encerrar a primeira etapa de negócios do dia, a moeda norte-americana caía 0,41 por cento e era cotada a 1,920 real. Na quinta-feira, o dólar subiu 3,27 por cento. Mais cedo, a divisa chegou a cair abaixo de 1,90 real, mas uma piora em Wall Street brecou o movimento. Apesar do ânimo com a recuperação da economia norte-americana no segundo trimestre, o mercado mantinha a preocupação com o possível contágio dos problemas do mercado de crédito de risco dos Estados Unidos. No segundo trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano cresceu a uma taxa anualizada de 3,4 por cento, melhor desempenho desde os primeiros três meses de 2006. "Essa recuperação do mercado (com a notícia sobre o crescimento dos Estados Unidos) é muito frágil. Qualquer notícia de novas operações sendo suspensas nos Estados Unidos ou Europa por falta de crédito pode provocar de novo uma realização no mercado", disse Vladimir Caramaschi, economista-chefe da Fator Corretora. Miriam Tavares, diretora de câmbio da AGK Corretora, disse que, atento à turbulência externa, o mercado de câmbio "vai ficar cauteloso nos próximos dias e não tem mais chance de ir a 1,80 real por dólar no curto prazo". FLUXO COMERCIAL Segundo Carlos Alberto Postigo, operador de câmbio da corretora Action, a atuação dos exportadores, que aproveitam a alta da sessão passada para garantir uma taxa mais favorável, ajudava na queda do dólar. Na véspera, segundo o gerente de câmbio José Roberto Carreira, da corretora Novação, os exportadores diminuíram a oferta de dólares no mercado em meio à incerteza sobre a intensidade da desvalorização do real. (Por Silvio Cascione; colaborou Vanessa Stelzer)