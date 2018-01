Dólar cai menos que pela manhã O dólar se manteve em queda, desde a abertura dos negócios, até por volta das 15h15. Mas diminuiu a intensidade da queda. A moeda chegou a cair 1,26% por volta das 11h30, cotada a R$ 3,609. A partir daí, a queda foi diminuindo. Às 15h16, a queda era de 0,55% - o dólar valia R$ 3,635. As declarações do diretor de Política Econômica do BC, Luiz Fernando Figueiredo, no início dos negócios, sobre a oferta de linha externa, contribuíram para o comportamento positivo do mercado. Clique aqui para saber como está o dólar