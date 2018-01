Dólar cai na abertura; mercado de olho na reforma A reforma tributária é o assunto mais importante na agenda do mercado de câmbio nesta sexta-feira. E o presidente da Câmara, deputado João Paulo Cunha (PT-SP), está otimista com a possibilidade de aprovação da reforma tributária na sessão de hoje da comissão especial. O mercado vai acompanhar pois, quem sabe, o resultado dessa nova tantativa do governo gere oportunidades de negócios com dólar. O dólar abriu em queda de 0,20%, cotado a R$ 2,999. Às 10h34 caía 0,33%, cotado a R$ 2,995. Veja a cotação do dólar.