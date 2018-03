Dólar cai na Argentina com Krichner presidente No primeiro dia de governo de Néstor Krichner o dólar foi cotado em Buenos Aires dois centavos a menos que o fechamento de sexta-feira passada, a 2,90 pesos para a venda e 2,85 para a compra. Os operadores explicaram que "os mercados receberam o novo governo com um dólar tranquilo e taxas de juros em baixa". Segundo Rafael Ber, da consultoria Argentine Research. "com uma marcada queda nas taxas de juros, e um dólar relativamente estável, não descartamos que, uma vez superada a incerteza inicial pelo novo governo, os investidores voltem ao mercado de ações com maior decisão". Para Angel Fernández, da corretora Rava Sociedade de Bolsa,"o único que pode afetar aos mercados é o imposto que será criado sobre a renda financeira, mas ainda se desconhecem os detalhes da taxação".