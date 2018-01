Dólar cai: ?Não dá pra falar mal da escolha de Meirelles? O fluxo de recursos e uma acomodação das cotações à escolha de Henrique Meirelles para a presidência do BC mantêm o dólar em queda, na manhã de hoje. Os destaques nas mesas de operações são o Banco do Brasil, na compra e o Votorantim, na venda. Os operadores afirmam que o BB está dando continuidade à saída da Petrobras, que começou ontem. O Votorantim está devolvendo dólares ao mercado. A instituição tinha antecipado compra de divisas para honrar um compromisso externo, mas não precisou: foi a mercado para captar US$ 70 milhões e conseguiu US$ 150 milhões. Quanto à indicação de Meirelles, depois de criticar a escolha apontando o fato de ele não ser um operador, o mercado é obrigado a reconhecer que o ex-presidente do BankBoston é um homem ligado ao sistema financeiro, com credibilidade e trânsito importante no cenário internacional. "Não dá pra falar mal dessa escolha por muito tempo", diz um especialista de mercado. O dólar vem oscilando, sempre em baixa, entre R$ 3,765 e R$ 3,735. Às 13h26, caía 1,32%, cotado a R$ 3,735. Clique aqui para saber como está o dólar