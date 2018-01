Dólar cai novamente e fecha no menor patamar desde abril de 2002 O dólar comercial caiu 0,51%, para R$ 2,355, o menor patamar desde 22/4/2002, quando havia sido cotado em R$ 2,3420. O Ibovespa fechou em baixa de 0,53%, com 25.126 pontos. As maiores altas foram Brasil Telecom Par ON (+3,56%), Tele Leste Celular PN (+2,87%) e Unibanco Unit (+2,00%). As maiores baixas foram Tim Par ON (-4,30%), Telesp Celular Par PN (-3,49%) e Eletrobras ON (-3,22%). O movimento financeiro ficou em R$ 838 milhões.