Dólar cai para R$ 3,11 com vendas do BC Hoje o Banco Central (BC) realizou o primeiro leilão de recursos para complementar as linhas de crédito para exportações, cortadas por instituições financeiras internacionais. A demanda foi grande, e o dólar caiu, fechando em R$ 3,1130 para venda. Agora a expectativa é quanto às pesquisas eleitorais da próxima semana e pelos resultados da viagem do presidente do BC, Armínio Fraga, e do ministro da Fazenda, Pedro Malan, a Nova York na segunda-feira. Os líderes da equipe econômica terão um encontro com as principais figuras das instituições financeiras internacionais, para pedir que as linhas de crédito para o Brasil sejam ao menos mantidas nos atuais níveis, cerca de 20% menores do que no começo do ano, de acordo com estimativa de Fraga. Cogita-se que, se o resultado for positivo, o BC realize o corte da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, atualmente em 18%. Na última reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), decidiu-se pela adoção do viés de baixa, autorização para que o BC reduza o juro quando julgar necessário. Já foram registradas duas pesquisas no Tribunal Superior Eleitoral, pelo Ibope e Vox Populi, que devem ser realizadas e divulgadas na próxima semana, já captando os efeitos do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, que teve início na terça-feira. Se o candidato favorito dos investidores, José Serra (PSDB/PMDB) subir nas pesquisas, o humor do mercado pode melhorar. Mas, contando com o fraco desempenho de Serra, muitos já pensam numa alternativa, especialmente porque os líderes nas intenções de voto abrandaram muito seus discursos, especialmente em política econômica. Mercado O dólar comercial foi vendido a R$ 3,1130 nos últimos negócios do dia, em baixa de 1,02% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 3,0930 e R$ 3,1480. Com o resultado desta sexta-feira, o dólar acumula uma alta queda de 34,41% no ano e 6,61% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 21,580% ao ano. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 têm taxas de 21,580% ao ano, ambos os papéis estáveis em relação a ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,27% em 9676 pontos e volume de R$ 413 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 28,73% em 2002 e 0,71% nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, as altas e baixas foram equilibradas. O principal destaque foram os papéis da Embratel. Os PN (preferenciais, sem direito a voto), tiveram valorização de 10,70% e os ON (ordinárias, com direito a voto) subiram 11,54. Mercados internacionais Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,99% (a 8873,0 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York -caiu 2,97% (a 1380,62 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$0,9732; uma alta de 0,39%. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 0,08% (387,09 pontos).