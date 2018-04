Dólar cai pelo segundo dia consecutivo na Argentina Pelo segundo dia consecutivo, o dólar caiu na Argentina e fechou a 2,97 pesos para venda e 2,87 para a compra. No paralelo, a moeda fechou a 3,05 (venda) e 2,89 (compra). As taxas de juros, porém, continuam subindo. O overnight, por exemplo, foi negociado a 120% entre os bancos de primeira linha e a 140% entre as instituições menores. Para as aplicações em prazo fixo de sete dias, os bancos ofereceram juros de 75%.