Dólar cai pelo terceiro dia e volta a fechar abaixo de R$ 4

O dólar fechou em baixa de 0,40% nesta quinta-feira e voltou a patamar abaixo dos R$ 4,00, o que não acontecia desde o último dia 5. A moeda norte-americana terminou o dia cotada a R$ 3,9941, em sua terceira queda consecutiva frente ao real.

A recuperação dos preços do petróleo no mercado internacional foi a principal influência para o dólar. A divisa chegou a registrar alta pela manhã, acompanhando tendência predominante de valorização frente a moedas de países emergentes e exportadores de commodities. Conforme o óleo consolidou a tendência de alta, o dólar passou a perder força diante dessas moedas, com reflexos também por aqui.

Com o noticiário interno ainda bastante esvaziado, o foco das atenções se manteve no cenário internacional que, por sua vez, tem se concentrado na crise gerada pelo excesso de oferta do petróleo. Ao final dos negócios, o petróleo para fevereiro fechou em alta de 2,36%, cotado a US$ 31,20 o barril na Nymex.