Dólar cai, sobe e fecha estável a R$ 2,912 O dólar teve uma quarta-feira pré-feriado de oscilações após sucessivas quedas. Pela manhã, chegou a bater em R$ 2,875, à tarde subiu um pouco, para R$ 2,915, mas fechou estável, cotado a R$ 2,912, no menor valor desde 8 de agosto do ano passado. Segundo operadores, o mercado de câmbio fez os últimos ajustes para o fechamento da taxa média, que será usada na liquidação do dólar futuro de maio na BM&F, que vence nesta quinta-feira. O risco país prossegue na trajetória de queda e às 16h50 caía 26 pontos, para 815 pontos. O títulos da dívida externa, o C-Bond, avançam 1,125%, para 88,250 centavos por dólar.