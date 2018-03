Dólar cair forte e bolsas sobem O dólar comercial fechou em queda pelo terceiro dia consecutivo e na menor cotação desde 16 de janeiro, a R$ 3,37 (-0,88%). O resultado ampliou a queda acumulada neste mês para 5,60% e, no ano, para 4,80%. A recuperação técnica das fortes quedas ontem das bolsas em Nova York e dos C-Bonds no mercado da dívida brasileira associada à expectativa de fluxo positivo e à conclusão hoje da rolagem integral do vencimento de US$ 3,106 bilhões em papéis cambiais em 1º de abril estimularam vendas de dólar à vista e futuro. Já o mercado acionário norte-americano retomou a alta confiante de que Saddam Hussein será derrotado. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,80% e a Nasdaq subiu 1,53%. A bolsa paulista acompanhou e subiu 1,63%. O mercado de juros acabou se rendendo à recuperação do mercado externo e à queda do dólar e encerrou o dia com as taxas perto da estabilidade.