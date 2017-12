Dólar caiu a 1,8000 Pelo segundo dia consecutivo, o dólar foi negociado abaixo de R$ 1,80, mas não conseguiu se sustentar nesse nível. Na cotação mínima do dia, a moeda norte-americana chegou a atingir R$ 1,7950 (-0,39%). Mas no encerramento dos negócios, o dólar fechou em baixa de 0,11%, cotado a R$ 1,80. Operadores comentam que o fluxo cambial manteve-se positivo hoje, sendo o principal motivo para que o dólar fechasse mais um dia em baixa. Mas o cenário econômico também está favorecendo esse comportamento do câmbio. O petróleo, por exemplo, perdeu sua força de alta, embora as decisões da Organização dos Países Produtores de Petróleo (OPEP) sempre carreguem uma certa incerteza. E a cada dia é maior a impressão de que o soft landing é uma realidade nos EUA. Ou seja, aumenta a aposta na manutenção das taxas de juros norte-americanas na próxima reunião do FED em agosto. Nesse cenário, o dólar tende mesmo a continuar em baixa. O que poderá dar um contrapeso à queda do dólar na manhã da próxima segunda-feira é a decisão tomada hoje pelo Banco Central de reduzir a taxa Selic de 17,5% para 17% ao ano. Como aconteceu na ocasião da queda da Selic de 18,5% para 17,5% ao ano, o dólar desta vez também poderá reagir com um movimento de alta. No entanto, se os investidores estrangeiros passarem a avaliar que a redução do risco do Brasil correspondeu à queda dos juros, pode até haver entrada de divisas, pressionando a queda do dólar ainda mais. (Veja mais matérias a respeito das perspectivas dos mercados nos links abaixo.)