Dólar chega a cair 1,05% Uma disputa entre investidores que compraram contratos futuros em dólares e aqueles que venderam pode estar impulsionando uma queda da moeda norte-americana no mercado financeiro hoje pela manhã, de acordo com apuração da editora Cristina Canas. A cotação abriu o dia em R$ 1,8080 na ponta de venda. Uma queda de 0,50% em relação ao fechamento oficial de ontem. Chegou a cair para R$ 1,7980, ampliando a queda para 1,05%. Porém, ainda não é certo que esse seja o motivo. O fluxo cambial também pode influenciar a queda, caso haja uma grande entrada de dólares no País. Há pouco o dólar estava cotado a R$ 1,8020 na ponta de venda, uma redução de 0,83% em relação ao fechamento oficial de ontem.