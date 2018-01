Dólar chega a R$ 2,2520 A crescente desconfiança em relação à Argentina e à crise política em Brasília afetou de forma muito negativa o mercado financeiro durante a manhã. Há pouco, o dólar comercial recuou e estava cotado a R$ 2,2490 na ponta de venda dos negócios - alta de 2,46% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 22,200% ao ano, frente a 21,550% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 5,43%. Os investidores estão mais temerosos em relação à capacidade do país vizinho em honrar suas dívidas e isso influencia a imagem do Brasil no cenário externo. Os investidores tendem a retirar seus recursos do Brasil ou mudar de aplicação, atrelando seus recursos aos investimentos em dólar. Nos dois casos, o aumento da demanda por moeda norte-americana provoca pressão de alta sobre as cotações. A crise política interna agravou ainda mais o cenário. Em seu depoimento, Regina Borges, ex-diretora do Prodasen - serviço de processamento de dados do Senado -, confirmou a participação dos senadores Antônio Carlos Magalhães e do tucano José Roberto Arruda na violação do painel de votação eletrônica. Com isso, surgiu a possibilidade cassação dos dois. A grande preocupação é que os limites dessa crise ultrapassem os limites do Senado e cheguem ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Veja mais informações no link abaixo. Mercado em Nova York Em Nova York, as bolsas operam em baixa. A Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - está em queda de 1,00%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas em Nova York - registra baixa de 1,06%. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.