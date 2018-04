Dólar chega a R$ 2,2670 e Bolsa sobe 1,67% Os mercados encerram esta quarta-feira em um ambiente menos pessimista, mas ainda com muitas incertezas em relação aos conflitos no Oriente Médio e ao cenário político interno. Algumas notícias positivas motivaram esta melhora no humor dos investidores - o anúncio de uma nova emissão de bônus do Brasil no exterior e o avanço nas negociações políticas para a desobstrução da pauta de votações da Câmara (veja mais informações no link abaixo). O dólar comercial desabou e fechou cotado a R$ 2,2670 na ponta de venda dos negócios, uma queda de 0,57% em relação aos últimos negócios de ontem. Esta é a cotação mais baixa desde o dia 10 de maio do ano passado, quando o dólar encerrou o dia sendo vendido a R$ 2,2580 - patamar que chegou a ser alcançado nesta terça-feira na cotação mínima do dia. Com o resultado de hoje, o dólar acumula em abril uma desvalorização de 2,49% frente ao real. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em outubro negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) encerram o dia com 18,290% ao ano, estáveis em relação ao fechamento de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 1,67%. O volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 511 milhões. As ações com as maiores altas dentro do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas da Bovespa - foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Cemig (5,80%); Embraer PN (5,78%); Eletropaulo PN (5,35%) e as ordinárias (ON, com direito a voto) da Embraer (5,19%). Com o resultado de hoje, a Bolsa volta a apresentar alta no acumulado do mês, de 1,22%. No ano, o desempenho ainda é negativo - baixa de 1,19%. Há pouco, o jornalista James Allen informou que o plenário da Câmara rejeitou, por 294 votos contrários e 97 a favor, além de cinco abstenções, o requerimento do PT para retirar de pauta a Medida Provisória (MP) que trata do setor elétrico. A votação serviu para a base governista avaliar a extensão do apoio que tem a MP 14 (do setor elétrico). Após a votação do requerimento, foi iniciada a discussão da Medida. Com a decisão da MP que trata do setor elétrico, crescem as chances de que a emenda da CPMF entre em votação na próxima semana. Nos últimos dias, os investidores vinham reagindo negativamente à demora na votação da emenda que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), dado que esta falta de definição tem como conseqüência a queda na arrecadação do País, o que é prejudicial para as contas públicas. Em relação ao conflito no oriente Médio, a editora Suzi Katzumata informou que tropas israelenses estão deixando os vilarejos de Yatta, Qabatya e Samua na Cisjordânia. A informação é do Ministério de Defesa de Israel. Em nota distribuída à imprensa, o Ministério declara que as forças israelenses começariam a deixar esses vilarejos esta noite. A ação ocorre menos de um dia antes da chegada do secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, a Israel. Os EUA vêm pressionando o primeiro-ministro isralense, Ariel Sharon, a retirar suas tropas dos territórios palestinos e colocar um fim à ofensiva militar que já dura 13 dias. Mercados internacionais Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,70%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em alta de 1,41%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 1,28%. Segundo apurou a correspondente Marina Guimarães, o dólar fechou em 2,75 pesos (venda) e 2,65 pesos (compra) pelo quarto dia consecutivo, sem sofrer nenhuma alteração desde a última sexta-feira. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.