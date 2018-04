Dólar chega a R$ 2,2800 e Bolsa recua 0,63% O mercado financeiro termina a semana em clima de cautela em relação às perspectivas para o preço do barril do petróleo e ao cenário político. Sobre as duas questões, existem muitas incertezas e, segundo analistas, é muito arriscado traçar qualquer cenário neste momento. No mercado de juros, as taxas subiram um pouco nos últimos dias, principalmente depois que a Petrobrás anunciou o aumento de 10,08% para o preço da gasolina nas refinarias a partir de amanhã. É possível que este aumento seja repassado para os preços que compõem os índices de inflação e, neste caso, a tendência de queda das taxas de juros poderia ser interrompida durante um período. Vale lembrar que a política monetária é definida pelo cumprimento da meta de inflação, que neste ano é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Por outro lado, muitos analistas acreditam que o preço do barril do petróleo não deve se sustentar no atual patamar por muito tempo. Com isso, não haveria o risco do contágio para os índices de inflação no mercado interno. O problema, segundo eles, é que a alta do petróleo agora está relacionada à oferta do produto - fato totalmente vinculado aos conflitos no Oriente Médio e, portanto, sem nenhuma previsibilidade. Nesta sexta-feira, os contratos de DI futuro com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam taxas de 18,320% ao ano, frente a 18,310% ao ano negociados ontem. No mercado de câmbio, mais uma vez o fluxo positivo de recursos para o mercado interno estimulou a queda das cotações. O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,2800, em queda de 0,96%. Este é o patamar mais baixo desde o fechamento do mercado em 10 de maio do ano passado, em R$ 2,2580. Com a queda de hoje, o dólar acumulou uma baixa de 1,94% na primeira semana de abril. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,63%. O volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 477 milhões. As ações com as maiores quedas dentro do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Klabin (-5,22%), as ordinárias (ON, com direito a voto) da Brasil Telecom Participações (- 4,00%), Celular CRT Participações PNA (-3,04%) e Telemar Norte Leste PNA (- 3,03%). Mercados internacionais Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,36%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 1,10%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 3,36%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.