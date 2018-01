Dólar chega a R$ 2,7100 O clima de incertezas permanece no mercado financeiro. Os negócios são retomados lentamente nos Estados Unidos e, sem esta referência, os investidores em todo o mundo mantêm o clima de cautela. Ainda não está definido se as bolsas norte-americanas abrirão amanhã ou segunda-feira. Já o mercado internacional de títulos da dívida operam hoje, mas o encerramento dos negócios deve ser antecipado para 15h (horário de Brasília). Na Argentina, a Bolsa de Valores opera normalmente hoje e está em queda de 1,11%. A Bolsa de Tóquio encerrou seus negócios hoje com ligeira alta de 0,03%. Na Europa, às 9h24, A Bolsa de Londres subia 0,23%; a de Frankfurt avançava 0,22%; e a de Paris recuava 0,32%. Segundo analistas, sem a referência de Nova York, os investidores reduzem o volume de negócios. Toda a definição do cenário econômico e financeiro mundial depende da reação dos Estados Unidos aos ataques terroristas, ocorridos na terça-feira. Uma pesquisa de opinião feita pelo jornal The Washington Post, em conjunto com a BBC News, revelou que 94% dos americanos apoiam uma ação militar de retaliação, caso sejam identificados o grupo ou a nação responsável pelos atentados. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ainda não decidiu de que forma o país reagirá aos ataques. O certo é que, seja ela qual for, a forma e a duração desta reação terão impacto sobre a economia mundial. Os analistas acreditam que, se o alvo da reação norte-americana for um país produtor de petróleo, o preço deste ativo deve ficar sob pressão de alta, o que provocaria um desaquecimento ainda mais forte da economia mundial. Atenção ao desaquecimento econômico nos EUA Neste contexto, tem peso muito importante os rumos da economia norte-americana, especificamente. Números sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos - referência importante para o ritmo do consumo do país - divulgados nesta manhã devem deixar os analistas mais pessimistas. O Departamento do Trabalho informou nesta manhã que 413 mil trabalhadores norte-americanos fizeram pedidos de auxílio-desemprego na semana até 8 de setembro, 21 mil a mais do que na semana anterior. Uma pesquisa realizada pela Dow Jones revelou que os analistas previam um crescimento de apenas 3 mil pedidos. Os analistas também esperam uma piora do nível de confiança do consumidor norte-americano, motivado pela tragédia causada pelos ataques terroristas. Isso poderia impactar também de forma negativa no mercado consumidor do país - responsável por dois terços da economia norte-americana. Veja como estão os negócios no Brasil O dólar comercial está cotado a R$ 2,7070 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,56% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,40%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,970% ao ano, frente a 23,650% ao ano ontem. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.