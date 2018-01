Dólar chega a R$ 3,2060 e Bolsa opera em forte queda Depois de uma abertura menos tensa, o mercado brasileiro voltou a registrar forte estresse a partir do final da manhã. O dólar, que registrava alta mais moderada no início da manhã, disparou e chegou a ser cotado a R$ 3,2060. Às 13h25, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,2040, em alta de 2,23% em relação às últimas operações de ontem. O pessimismo no mercado cambial contaminou os negócios na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Às 13h30, a Bolsa está no patamar mínimo do dia, em 18.318 pontos, em baixa de 1,98%. No mercado de juros futuros, as taxas estão em alta. Os contratos com vencimento em janeiro de 2005 pagam juros de 17,980% ao ano, frente a 17,040% ao ano registrados ontem. Analistas atribuem o movimento negativo no mercado hoje ao ajuste das posições para a manutenção da Selic, a taxa básica de juros da economia, em 16% ao ano, decidida ontem pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Além disso, os investidores estão preocupados com a oscilação do preço do petróleo, que nos últimos dias vem apresentando forte tendência de alta.