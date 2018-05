Dólar chega a R$ 3,64 com cenário eleitoral

O dólar à vista ampliou o ritmo de alta nos últimos minutos, e superou a casa dos R$ 3,63, em meio ao fortalecimento da moeda americana no exterior e ao mau humor do investidor com o cenário eleitoral doméstico indefinido. Por volta das 13h40, a moeda atingiu máxima em R$ 3,6409 (+1,13%) - maior valor no intraday desde os R$ 3,6336 registrados durante a sessão de 1º de junho de 2016.

O mercado reage ao resultado da pesquisa MDA/CNT, que confirma os comentários que circulavam nas mesas de operação na sexta-feira de que o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) poderia herdar parte das intenções de votos que estavam indo para o ex-presidente do STF Joaquim Barbosa, que desistiu de disputar o pleito deste ano na semana passada.

"Continua indefinida a nossa corrida eleitoral, com o Lula fora do páreo teríamos hoje um segundo turno entre Bolsonaro e Marina, nenhum dos dois é "queridinho" do mercado e já na divulgação da pesquisa colocaram pressão no dólar", disse Jefferson Rugik, diretor da Correparti. Pela pesquisa, sem Lula, Bolsonaro tem 18,3%; Marina 11,2%, Ciro 9% e Alckmin, 5,3%.

O economista-chefe da Guide Investimentos Ignácio Crespo diz que o quadro externo do dólar é misto hoje e que a disputa política local vai ganhando espaço. "O cenário externo está sem grande pressão sobre dólar, mas aqui o quadro eleitoral com Bolsonaro e Marina na frente, sem Lula e Barbosa, e Ciro e Alckmin empatados tecnicamente, indica que Alckmin segue com dificuldades para se erguer. Esse quadro político preocupa", afirma. Segundo Crespo, o investidor até acha que Alckmin tem capacidade de unificar o centro, mas ainda não conseguiu isso até o momento. O mercado deve seguir muito volátil e o dólar poderá continuar oscilando no patamar de R$ 3,50/R$ 3,60 no curto prazo, aposta.

Para o diretor da corretora Mirae Pablo Spyer, os leilões do Banco Central com oferta extra agora diários ajudam no alívio do dólar, mas a saída de recursos do país deve continuar por conta do nebuloso cenário eleitoral e da aposta em alta mais forte de juros nos EUA. "A busca de hedge deve continuar e a oferta extra de swap parece insuficiente porque o tom interno de negócios é de cautela", comenta.

Crespo avalia que, mesmo com a tração do dólar, o mercado não muda a aposta em corte da Selic na quarta-feira, mas há motivos para justificar uma manutenção da Selic. O que se espera agora é que o Copom mude o tom do comunicado, porque na próxima reunião em junho deverá parar de cortar o juro básico. Para ele, a mudança na operacionalização e elevação da oferta de swap cambial no mercado futuro tem apenas impacto pontual. "BC não tenta mudar a dinâmica do dólar, mas apenas conter um pouco a sua volatilidade", justifica.

Lá fora, segundo Spyer, as moedas emergentes e ligadas a commodities se valorizam ante o dólar e, entre os pares principais, à exceção do iene, o euro e a libra também sobem ante dólar, diante do andamento de negociações comerciais entre os EUA e a China.

Bolsa. A Bovespa tira proveito da valorização das commodities e dos ganhos em Wall Street e sobe firme desde a abertura dos negócios. O Ibovespa subia 0,85%, aos 85.944,89 pontos, às 12h30, depois de mais cedo chegar a avançar 1,0% na máxima, acima dos 86 mil pontos (86.105 pontos). Pouco depois da divulgação da pesquisa eleitoral, o índice à vista reduziu a alta para 0,44% às 11h06, mas o efeito foi apenas pontual.

Entre as blue chips, as ações da Petrobras avançam 4,70% (ON) e 3,22% (PN), ampliando ganhos ao longo da manhã na esteira do fortalecimento dos contratos futuros de petróleo em Londres e em Nova York. No radar também está a negociação com o governo sobre a cessão onerosa, que precisa ser concluída até quinta-feira. Já os papéis da Vale sobem 2,98% (ON), beneficiados pela alta de 2,23% do minério de ferro no porto de Qingdao, na China.