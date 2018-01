Dólar chega ao nível mais baixo em 3 meses O dólar comercial encerrou o dia na cotação máxima, vendido a R$ 2,1660, em queda de 0,18% em relação aos últimos negócios de ontem. Trata-se da menor cotação desde 11 de novembro de 2005, quando a moeda norte-americana encerrou o dia a R$ 2,1630. Durante o dia, o dólar chegou a cair para o patamar de R$ 2,1500 na mínima do dia. Às 16h45, o risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País - estava em 230 pontos base. Ontem, fechou a 256 pontos. A forte queda do dólar e do risco Brasil é uma resposta dos investidores ao programa de recompra de títulos da dívida externa, anunciado ontem pelo Tesouro Nacional. O programa começou silenciosamente em janeiro e só ontem foi divulgado pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central (BC). Já foram adquiridos até agora US$ 2,3 bilhões de títulos. O alvo do governo é recomprar papéis com prazo de vencimento até 2010 (dívida de curto prazo) e os famosos bônus bradies, originados da reestruturação da dívida externa da década de 90. O total de títulos com potencial de recompra, que estão pulverizados no mercado internacional, é hoje de cerca de US$ 20 bilhões. As operações de recompra estão sendo conduzidas pelo BC, que foi contratado pelo Tesouro para comprar os papéis no mercado secundário. Os dólares para a operação estão saindo das reservas internacionais administradas pelo BC. O Tesouro transfere reais para adquirir os dólares das reservas e não vai comprar dólares em mercado para honrar o pagamento dessa recompra. Ao anunciarem a medida, o secretário do Tesouro, Joaquim Levy, e o diretor de Política Monetária do BC, Rodrigo Azevedo, não quiseram fazer avaliação sobre o impacto do programa na taxa de câmbio. "O mercado dirá", disse Azevedo. Segundo Levy, são muitos os fatores que influenciam o câmbio. O secretário do Tesouro informou que, dos US$ 2,3 bilhões de títulos já recomprados até ontem, US$ 773,9 milhões já foram cancelados. Ou seja, abatidos do passivo total da dívida externa. Levy explicou que há uma defasagem entre a data de compra no mercado e o cancelamento de títulos. Ele ressaltou que o objetivo da medida é aproveitar o momento favorável para construir uma base segura em 2007 e nos anos seguintes.