Dólar chega ao patamar máximo do dia, em R$ 3,0030 O dólar comercial atingiu novo patamar máximo do dia por volta das 15 horas. Naquele momento, a moeda norte-americana era negociada a R$ 3,0030 na ponta de venda das operações, em alta de 0,54% em relação aos últimos negócios de ontem. Na abertura do dia, o dólar estava cotado a R$ 2,9750, que é também a cotação mínima nesta segunda-feira.