Dólar chega ao patamar mínimo do dia, vendido a R$ 2,9600 Às 12h51, o dólar comercial chegou ao patamar mínimo do dia, cotado a R$ 2,9600 na ponta de venda dos negócios. Em relação aos últimos negócios de ontem, a baixa é de 0,67%. Na abertura do dia, a moeda norte-americana foi vendida a R$ 2,9700 e o patamar máximo até agora é de R$ 2,9800, alcançado momentos depois da abertura dos negócios.