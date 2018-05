Dólar chega aos R$ 3,60 com incertezas no Brasil e no exterior

O dólar opera com volatilidade na manhã desta quarta-feira, 9, mas se firmou em alta chegando aos R$ 3,6015 (+0,92%) - valor mais alto no pregão desde 2/6/2016 (a R$ 3,6094). Entre os impactos externos, estão principalmente o cenário geopolítico nebuloso, com o risco ainda de uma guerra comercial entre Estados Unidos e a China e dúvidas sobre os desdobramentos do rompimento do acordo nuclear americano com o Irã, além da expectativa de mais elevações dos juros americanos neste ano.

O Ibovespa subia 0,07%, aos 83.011,31 pontos, após a abertura das praças em Nova York, onde seus pares mantinham alta, como o Dow Jones (+0,44%).

Pesou ainda o recuo do índice do dólar (DXY) em meio à alta firme do petróleo, após os EUA abandonarem o acordo nuclear com o Irã e imporem sanções a Teerã. Esses foram os catalisadores no começo da sessão para uma realização pontual de ganhos acumulados com a moeda americana, segundo um operador do mercado.

Por aqui, o dólar mostrou volatilidade no início da manhã, após o presidente do Banco Central ter reafirmado ontem que poderá agir no câmbio novamente, se for necessário, e que a alta recente vem sendo apoiada pelo cenário externo nebuloso.

Ilan disse ainda que o BC vai continuar trabalhando para impedir exageros ou excessos, mas que a recente disparada do dólar ante o real está relacionado à normalização das condições monetárias nos Estados Unidos e não à economia brasileira.

No Brasil, pesa também a indefinição também sobre os candidatos na eleição deste ano e, depois, com relação ao grande problema fiscal que o novo presidente deverá enfrentar a partir de 2019.