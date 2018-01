Dólar chega na máxima do dia, cotado a R$ 3,0210 O dólar comercial que iniciou o dia cotado a R$ 3,0140 está no patamar máximo do dia às 11h18, vendido a R$ 3,0210, com alta de 0,50% em relação aos últimos negócios de ontem. A cotação mínima da moeda norte-americana até este horário é de R$ 3,0100. Hoje é dia do Comitê de Política Monetária (Copom) anunciar o resultado de sua reunião mensal que reavalia a Selic, a taxa básica de juros da economia, que está em 16% ao ano. O consenso é de que mais uma vez a Selic seja mantida no patamar atual. Porém, mesmo com a decisão do Copom a ser anunciada hoje, o principal foco de atenção dos investidores foi o recuo do governo em relação ao aumento de tributo que cobriria a alta das despesas da Previdência. Os investidores não gostaram da decisão, pois interpretaram isso como um sinal, embora sutil, de enfraquecimento do ministro Palocci. Alguns operadores consideram, inclusive, que a decisão pode contribuir para o desânimo dos investidores em câmbio na manhã de hoje e, junto com a alta dos juros dos títulos do Tesouro dos EUA, resultar em elevação do dólar na abertura. Os investidores vão fixar-se também no fluxo de recursos. Lá fora, além do juro dos EUA, acompanharão o comportamento do preço do petróleo e a temporada de divulgação de balanços de empresas norte-americanas.