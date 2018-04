Dólar chegou à cotação máxima de 2,05 pesos O dólar livre chegou, nesta terça-feira na city portenha, a atingir a cotação máxima de 2,05 pesos para venda e a mínima de 1,55 peso para compra no mercado argentino durante esta terça-feira, de acordo com informações de operadores. No fechamento, no entanto, a cotação do dólar estava em 1,85 peso. Operadores disseram que o peso foi pressionado devido à cobertura de posições por bancos; segundo eles, o peso não caiu mais porque muitos argentinos venderam dólares para pagar contas em pesos. "O mercado não tem muito volume. O mercado atacadista ainda não está funcionando direito", observou o analista Rafael Ber, da Argentine Research. Um corretor disse que levará algum tempo para que o mercado interbancário de câmbio funcione adequadamente.