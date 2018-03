Dólar começa a semana em alta O dólar abriu em alta de 0,51%, cotado a R$ 3,515, e, nos primeiros momentos dos negócios, ampliou a alta; às 10h14, subia 0,71%, cotado a R$ 3,522. Segundo um operador ouvido pela Agência Estado, a moeda deve se comportar hoje refletindo fatores de mercado. Entre as 12h e as 13h, o Banco Central faz sua primeira operação para a rolagem de um vencimento grande de dívida cambial da próxima quinta-feira, de US$ 1,901 bilhão (US$ 942,4 milhões em títulos e US$ 959,5 milhões em contratos de swap). A avaliação é que a operação será concluída com sucesso, o que deve contribuir para ampliar o clima de otimismo da semana passada. Mas, até sair o resultado, o mercado pode ficar em compasso de espera e o número de negócios, reduzido. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.