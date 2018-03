Dólar começa a semana em alta O dólar abriu em alta de 0,65%, cotado a R$ 3,385. Pouco depois da abertura, a alta diminuiu um pouco, para 0,59%, a R$ 3,383. O dia deverá ser recheado de notícias e eventos de mercado que deverão definir um comportamento indefinido para o câmbio hoje. Operadores esperam para ver se o dólar conseguirá continuar descolado do mau humor externo e se manter em baixa, apoiando-se no fluxo positivo vindo de várias captações de empresas nacionais. As notícias do fim de semana levam investidores a perceber que de fato o conflito no Iraque deverá ser longo. Preocupa a possibilidade de o mundo vir a sofrer com o terrorismo, após a informação do Exército iraquiano de que mais de 4 mil árabes teriam chegado ao país e estariam "prontos para se tornar mártires". Além disso, o mercado começa a se preocupar seriamente com as consequências econômicas que uma guerra prolongada terá para países da importância de Estados Unidos e Reino Unido.