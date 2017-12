Dólar começa a semana em alta com preocupação sobre petróleo O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 2,8740 e mantém trajetória de alta desde a abertura dos negócios. Às 10h33, é vendido a R$ 2,8770, em alta de 0,24% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Até este horário, o patamar máximo foi de R$ 2,8780. O petróleo continua no centro de atenção dos investidores. O barril do produto ameaça romper, pela segunda vez, a marca dos US$ 50. O cenário é de dúvidas em relação à recuperação da produção do produto no Golfo do México. A definição da trajetória do dólar nesta segunda-feira virá somente com comportamento do preço do petróleo no decorrer do período e, principalmente, com o fluxo de recursos. Internamente, não há nada que ofusque o otimismo, apesar de continuarem os temores com a inflação, justamente por causa do petróleo e, conseqüentemente, a administração da política monetária.