Dólar começa a semana em leve alta A vontade e a aposta do mercado de que o dólar deve seguir em alta são demonstradas mais uma vez pela pesquisa semanal do BC junto aos bancos. O dólar para o final de dezembro segue estimado em R$ 3,00, embora a projeção de câmbio médio para o ano tenha sido reduzida para R$ 3,08. O dólar abriu em alta de 0,14%, cotado a R$ 2,873. Às 11h02, subia 0,17%, cotado a R$ 2,874. Veja a cotação do dólar.