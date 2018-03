Dólar começa a semana em queda Após ter fechado na máxima do dia, em alta de 1,82%, a R$ 2,965, na sexta-feira espremida pelo feriado de quinta, o dólar comercial começou o dia hoje em queda suave, de 0,17%; em seguida ficou estável, no mesmo patamar do fechamento de sexta. Às 10h09, caía 0,51%, cotado a R$ 2,950. O rumo da cotação deverá ser definido pelo fluxo de recursos. O baixo volume financeiro da tarde da sexta exerceu pressão na cotação da moeda norte-americana. Além disso, os operadores avaliavam que, em algum momento, o dólar passaria por uma correção. Entre as notícias positivas, estão captações do setor privado, o sucesso da emissão soberana do Brasil, bons resultados da balança comercial e a expectativa para o sucesso no encaminhamento das reformas tributária e da Previdência. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.