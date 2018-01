Dólar começa dia oscilando perto do fechamento de sexta Depois de dias de nervosismo e com a aprovação da Previdência na semana passada, a cotação do dólar acomodou-se abaixo de R$ 3,00. Agora, os operadores acreditam que as oscilações diárias se darão em torno do novo patamar - R$ entre R$ 2,90 e R$ 3,00 - de acordo principalmente com o fluxo e notícias diárias, tanto referentes ao Brasil, quanto ao mercado internacional. É o que está acontecendo hoje. O dólar abriu a R$ 2,975, em queda de 0,40% sobre o fechamento da sexta. Em seguida, essa queda foi se reduzindo. Às 10h36, a mão de direção já havia sido alterada, com o dólar subindo 0,17%, a R$ 2,992. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.