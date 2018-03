Dólar começa em alta a semana da reunião do Copom O dólar começou em alta a semana da reunião do Copom (Conselho de Política Monetária), que decidirá sobre a taxa de juros básica da economia brasileira, a Selic. E em alta forte. Depois de abrir em alta de 0,78%, cotada a R$ 2,968, a moeda subiu ainda mais, 1,02%, para R$ 2,975. Operadores afirmam à Agência Estado que a tendência para a moeda norte-americana é indefinida e deverá variar conforme o fluxo de recursos e o comportamento das tesourarias dos bancos. Na sexta-feira, após uma manhã indefinida, o dólar comercial fechou em queda de 0,84%, acompanhando a recuperação parcial dos C-Bonds. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.