Dólar começa em queda a semana do Copom O dólar começou a semana do Copom em baixa. A moeda abriu a R$ 2,973, queda de 0,64%. Às 10h40, estava a R$ 32,975, queda de 0,57%. O mercado de câmbio avalia as perspectivas dos investidores para o resultado da reunião do Copom, que esta semana define a nova taxa Selic. A maioria das apostas, até o momento, ainda é de que haverá um corte de 1,5 ponto porcentual, mas já há apostas em recuo de 2 pontos e essa corrente pode crescer nos próximos dias. Por causa da perspectiva de queda dos juros, o mercado de câmbio não acredita que será o endereço preferido dos investidores para receber o dinheiro que será liberado pelos compulsórios nestes dias. A maior parte desses recursos deve mesmo procurar o mercado de juros onde as taxas pré prometem ganhos maiores e mais seguros. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.