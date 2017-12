Dólar começa mais um dia em baixa O dólar comercial iniciou mais um dia em baixa. Abriu em queda de 0,21%, a R$ 3,346, e pouco depois, às 10h19, caía 0,36%, cotado a R$ 3,341. No entanto, analistas não descartam uma alta para o dólar hoje, em um movimento de correção técnica após as recentes quedas da moeda norte-americana. Os mercados internacionais operam de lado. A moeda pode se definir por uma baixa se o fluxo positivo dos últimos dias se repetir. O câmbio poderá se voltar hoje para o cenário da guerra, uma vez que andou um pouco descolado desse noticiário por conta de eventos técnicos do dia-a-dia deste mercado e da perspectiva de entradas de recursos. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.