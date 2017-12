Dólar começa o dia bem perto da estabilidade O dólar abriu em baixa bem suave, hoje, de 0,17%, cotado a R$ 2,865. Pouco depois, aproximou-se da estabilidade em relação ao fechamento de ontem: às 10h15, estava em queda de 0,03%, cotado a R$ 2,869. O Banco Central faz, das 12h às 13h, leilão para a rolagem de US$ 1,030 bilhão de swap cambial no dia 18 de junho. Serão ofertados até 22.800 contratos - o lote de prazo mais curto é para novembro; o prazo mais longo, janeiro de 2008. Hoje o dólar à vista poderá apresentar volatilidade porque a ptax (taxa média) do dólar do dia será usada amanhã na liquidação e ajustes de US$ 1,330 bilhão (95%) em títulos e contratos de swap já rolados e relativos ao vencimento de US$ 1,4 bilhão do dia 12. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.