Dólar começa o dia bem perto do fechamento de sexta O dólar abriu praticamente estável, em queda, levíssima, de 0,07% sobre o fechamento de sexta-feira, cotado a R$ 2,838. Apesar de a tendência de baixa para o dólar se manter forte, devido à expectativa de ingresso de recursos, a moeda fechou sexta-feira a R$ 2,84, abaixo do piso virtual de R$ 2,85, que apresentava há dias. Esse valor pode atrair compradores hoje, segundo alguns operadores. No entanto, há analistas que afirmam que, após romper os R$ 2,85, a moeda pode procurar novo piso psicológico, mais próximo aos R$ 2,80. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.