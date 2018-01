Dólar começa o dia bem perto do valor do fechamento de ontem O dólar começou o dia oscilando muito perto do valor do fechamento de ontem ? R$ 3,002. Na abertura, subia 0,07%, cotado a R$ 3,004. Às 10h06, caía 0,05%, cotado a R$ 2,997. As expectativas em torno da reunião do Copom, que começa hoje e termina amanhã com a definição da nova taxa Selic, do fluxo de recursos e do leilão de rolagem da dívida cambial devem determinar o comportamento dos negócios com dólar nesta terça-feira. Enquanto os investidores aquecem as turbinas com base nesses temas, o dólar deve manter-se próximo à estabilidade.