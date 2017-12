Dólar começa o dia caindo abaixo da marca de R$ 3,30 O dólar abriu hoje a R$ 3,30 (queda de 0,39%), e, às 10h06, era vendido abaixo dessa marca, a R$ 3,294 (queda de 0,57%). O mercado financeiro está animado nesta manhã pelas notícias positivas sobre avanço das forças americanas rumo a Bagdá e, no front interno, pelo bom encaminhamento do cenário político, com as indicações de que o PT conseguiu domar seus radicais e o governo deverá ter uma vitória tranquila na votação da emenda ao artigo 192 da Constituição, que regulamenta o sistema financeiro. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.