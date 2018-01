Dólar começa o dia com forte alta No início da manhã o dólar comercial voltou a subir com força e há pouco estava cotado a R$ 2,1300 - alta de 1,53% em relação aos últimos negócios de ontem. O patamar está cada vez mais próximo da cotação máxima atingida desde o início do Plano Real, em 3 de março de 1999, quando chegou a R$ 2,2300, no auge da crise da desvalorização cambial. Em relação ao dólar oficial - uma média dos negócios realizados durante o dia - a proximidade é ainda maior, já que a cotação máxima, também em 3 de março, foi de R$ 2,1647.