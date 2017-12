Dólar começa o dia com leve queda O relatório de inflação divulgado hoje apresenta-se dentro das estimativas dos analistas. Assim, o mercado deve continuar com as atuais perspectivas positivas para o conjunto da economia, mantendo ainda ressalvas para a trajetória do custo de vida e para as elevadas taxas de juros, mas confiante no controle do BC, embora considerando-o conservador. Ou seja, o documento não deve alterar o rumo dos mercados nesta terça-feira, ainda que possa causar ajustes por parte de alguns investidores à medida em que se tirem conclusões a respeito do quanto o relatório acentua ou atenua esse conservadorismo, que ninguém questiona, da autoridade monetária. Às 10h07, a moeda norte-americana chegou ao patamar de R$ 2,6900, cotação máxima do dia e estável em relação ao fechamento de ontem. Na abertura dos negócios, o dólar foi vendido a R$ 2,6890, em baixa de 0,04% em relação às últimas operações de ontem.