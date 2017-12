Dólar começa o dia com nova queda O dólar abriu em levíssima alta, de 0,06%, sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 3,165, mas, com poucos minutos de negócios, passou a cair. Às 10h35, caía 0,47%, cotado a R$ 3,148. Operadores ouvidos pela Agência Estado não esperam que uma queda mais acentuada, como a de 1,22% verificada ontem, se repita. A tendência de queda tem sido definida pelo fluxo positivo de recursos, com empresas brasileiras captando recursos no Exterior. O fator apontado por analistas capaz de acender a luz amarela para os negócios é a inflação. Hoje, a FGV divulga a segunda prévia de abril do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.