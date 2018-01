Dólar começa o dia cotado a R$ 3,0030, em queda de 0,40% O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,0030 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,40% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana encerrou a quinta-feira em R$ 3,0150 e, se o cenário externo ajudar, os investidores devem testar hoje o piso informal de R$ 3,0000. Das variáveis, em agenda, que permitirão ou não que isso ocorra, a principal é o resultado da inflação ao consumidor dos EUA. O índice registrou alta de 0,3% em junho e a previsão de economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC aponta para uma alta de 0,2%. O cenário positivo do lado interno ganhou um combustível inesperado e de primeira qualidade na manhã de hoje com a publicação de uma entrevista do ministro Antonio Palocci ao Financial Times. O ministro revelou ao jornal estrangeiro várias novidades que agradam não só aos investidores internacionais, mas também aos brasileiros. Encabeçando a lista está a informação de que a proposta de autonomia do BC será apresentada em 2005, que os diretores do BC terão mandato e que a instituição cumprirá as metas de inflação do governo. Palocci disse ainda que o governo quer as reformas trabalhista e sindical depois de outubro. Sobre as perspectivas para a economia, o ministro afirmou que o crescimento de 2003 deve ficar em 4% (a meta oficial ainda está em 3,5%) e que nos próximos meses haverá anúncio de investimentos importantes que levarão a capacidade de crescimento a 5% (veja mais informações no link abaixo).