Dólar começa o dia de lado, sem tendência definida O dólar começou o dia de lado ? sem muitos negócios, e próximo ao patamar do fechamento de ontem -, influenciado pelas mesmas variáveis que pressionaram as cotações nesta segunda: expectativas de que o vencimento de dívida cambial do dia 17 (US$ 1,4 bilhão) não será rolado integralmente e fluxo negativo de recursos. Os analistas ressaltam que, como as estimativas para o leilão e as saídas já provocaram uma recuperação de 1,34% no valor da moeda norte-americana somente ontem, o mercado hoje vai esperar o fluxo para definir se há fôlego para dar continuidade à alta. O dólar caía 0,10% na abertura, cotado a R$ 2,942; às 10h39, subia 0,07%, cotado a R$ 2,947. Veja a cotação do dólar.