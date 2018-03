Dólar começa o dia do Copom em queda A algumas horas da decisão do Copom sobre os juros, o dólar comercial começou o dia em queda forte, de 0,56%, cotado a R$ 3,025. Às 10h13, caía 0,72%, cotado a R$ 3,020. A tendência é que os negócios com o dólar tenham uma manhã de liquidez reduzida. Diante da excessiva volatilidade do câmbio, o dólar comercial não tem acompanhado a sinalização dada pelo mercado futuro na abertura dos negócios. A moeda segue indefinida, à procura de um novo patamar. Segundo um operador, pelo menos nesta manhã, as oscilações tendem a ser menores, por conta do Copom. O mercado acredita que a Selic será mantida em 26,5% ao ano e aguarda o anúncio oficial. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.