Dólar começa o dia em alta O dólar abriu em alta forte, de 0,80%, cotado a R$ 2,898. Em pouco tempo, no entanto, a alta foi se reduzindo; às 10h20, a alta era de 0,17%, com o dólar a R$ 2,880. A previsão dos operadores era mesmo de que câmbio deve ter um dia volátil, entre a disputa pela formação da Ptax (taxa média) de hoje, que será usada para ajuste de vencimento de dívida cambial, amanhã, e o cenário favorável para novas baixas do dólar - captações privadas e os C-Bonds, os títulos mais negociados do País no Exterior, de volta a níveis recordes. À tarde, aliviada a pressão sobre a Ptax, os negócios no mercado devem ser esvaziados, no compasso de espera pela decisão do Copom sobre os juros, que será anunciada amanhã. Analistas afirmam que um corte de até um ponto da Selic já estaria embutido na cotação atual do dólar. Um eventual anúncio de redução do compulsório dos bancos poderia ter um efeito mais imediato sobre o câmbio. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.