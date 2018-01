Dólar começa o dia em alta O dólar comercial iniciou o dia no patamar de R$ 3,0540, em alta de 0,23% em relação às últimas operações de ontem. Às 10h12, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,0550, em alta de 0,26% em relação ao fechamento de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em leve queda de 0,03%. O dia hoje começou com a divulgação de mais um índice de inflação demontrando pressão menor sobre os preços. Pela segunda semana seguida, o Índice de Preços ao Consumidor semanal (IPC-S) registra queda e mostra taxa inferior às estimativas dos analistas. O índice referente ao período encerrado no dia 26 de julho ficou em 0,58%, contra projeções que variavam de 0,60% a 0,72%. A queda da inflação aliada aos números sobre o reaquecimento da atividade econômica ? queda do desemprego, superávit de US$ 3,480 bilhões em julho na balança comercial ? tem deixado os investidores mais tranqüilos. Porém, há incertezas no cenário externo. O preço do petróleo bateu novo recorde nesta manhã. O contrato futuro do petróleo cru para setembro atravessou hoje o nível de US$ 44,00 o barril, atingindo a máxima histórica de US$ 44,24, no sistema eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex) (veja mais informações sobre o assunto no link abaixo).