Dólar começa o dia em alta O dólar comercial iniciou o dia cotado a R$ 3,0430 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,46% em relação às últimas operações de ontem. Às 10h43, a moeda norte-americana é vendida a R$ 3,0400, em alta de 0,36% em relação aos últimos negócios de ontem. Há pouco, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apontando uma alta de 0,91% em julho, ante 0,71% em junho. O índice ficou próximo ao piso das estimativas dos analistas, que iam de 0,87% a 1,07%. Embora a alta fosse esperada pelos analistas, o IPCA de julho foi o maior desde o índice de abril do ano passado, de 0,97%. No cenário externo, o foco de atenções continua voltado para o preço do petróleo. Ontem, o banco central dos Estados Unidos (Fed) elevou os juros em 0,25 ponto porcentual ? de 1,25% para 1,50% ao ano ? e atribuiu a desaceleração da atividade econômica à alta dos preços dos combustíveis. Esta manhã, o petróleo era negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) a US$ 44,51, praticamente estável em relação ao fechamento. O mercado está na expectativa com a divulgação dos relatórios de estoques e derivados nos EUA, que saem no final da manhã.